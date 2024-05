Audio: Amerika der Träume - Begegnungen mit Paul Auster

WDR 3 Kulturfeature. . 54:01 Min. . WDR 3. Von Thomas David.

Am 30.4.2024 starb der US-amerikanische Schriftsteller Paul Auster im Alter von 77 Jahren. Thomas David hat ihn zwei Jahre zuvor besucht und mit ihm über die politische Lage in den USA und sein vorletztes Buch "In Flammen" gesprochen. // Von Thomas David/ SWR 2022/ www.radiofeature.wdr | audio