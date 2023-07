Black Power in den Goldenen Zwanzigern - Afrodeutsche auf Spurensuche

Audio: Kluge Frauen sagen nur: "Vielleicht" - Die Akte Zarah Leander

Zarah Leander sang für die Deutschen und sorgte für die gute Laune, die Goebbels als wichtigste Waffe im Krieg bezeichnete. Dafür fiel sie in ihrem Heimatland Schweden in Ungnade. Kann es sein, dass sie in Wahrheit für Russland spionierte? // Von Jutta Jakobi/ DLF Kultur 2008/ www.radiofeature.wdr | audio