Hedwig Dohm: Die radikale Pionierin der Frauenbewegung

Lost Sheroes – Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. . 34:45 Min. . Verfügbar bis 19.10.2029. COSMO.

Sie war das Vorbild von Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer und Generationen von Feminist:innen: Hedwig Dohm. Sie forderte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Mann und Frau!

Und damit gehört sie zu den wohl radikalsten Frauenrechtlerinnen des 19. Jahrhunderts. Aber Hedwig Dohm war noch viel mehr als die Frauenrechtlerin, als die sie in den 1970ern von der Frauenbewegung wiederentdeckt wurde. Sie schrieb Romane, Theaterstücke, Rezensionen und wissenschaftliche Abhandlungen. Sie schrieb gegen die Sklaverei, gegen Antisemitismus und vor allem gegen den Krieg. Für unsere Expertin, die Literaturwissenschaftlerin und Historikerin Hannah Lotte Lund, ist Hedwig Dohm darum vor allem eine Humanistin, die sie mit ihrer Klarheit des Denkens und mit ihrem unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn beeindruckt. "Menschenrechte haben kein Geschlecht!", schrieb Hedwig Dohm schon 1876. Darum: Mehr Hedwig Dohm lesen, am besten schon in der Schule! +++ Weiterführende Links: Im Digitalen Deutschen Frauenarchiv findet ihr weitere Hintergründe, Links, Zitate, Buchtipps und vieles mehr: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/hedwig-dohm WDR Zeitzeichen: Hedwig Dohm, Frauenrechtlerin (100. Todestag 01.06.1919) https://www.ardaudiothek.de/episode/wdr-zeitzeichen/hedwig-dohm-frauenrechtlerin-todestag-01-06-1919/wdr-5/63497054/ Die historische Serie "Haus Kummerveldt" findet ihr hier: https://www.arte.tv/de/videos/RC-023954/haus-kummerveldt/ +++ Unseren Podcasttipp "Changemakers - Wie Sportler:innen die Welt verändern" findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/changemakers-wie-sportler-innen-die-welt-veraendern/13636893/ +++ Ihr habt Fragen, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt uns eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de +++ Team: Recherche und Moderation: Milena Straube Regie und Produktion: Julius Heeke Autor: Fabian Nolte Co-Sprecher:innen: Sophie Anggawi, Holger Postler und Cennet Voß Redaktion: Zozan Mönch, Cengiz Tarhan und Isabelle Werner Sounddesign: Celine Bader, Tim Gerke Coverbild: Hannah Bräuer und Marissa Kimmel Distribution: Max Kleine-Boymann Eine Produktion von Radio Bremen für COSMO

Weiterführende Links:

Im Digitalen Deutschen Frauenarchiv findet ihr weitere Hintergründe, Links, Zitate, Buchtipps und vieles mehr: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/hedwig-dohm

WDR Zeitzeichen: Hedwig Dohm, Frauenrechtlerin (100. Todestag 01.06.1919) https://www.ardaudiothek.de/episode/wdr-zeitzeichen/hedwig-dohm-frauenrechtlerin-todestag-01-06-1919/wdr-5/63497054/

Die historische Serie "Haus Kummerveldt" findet ihr hier: https://www.arte.tv/de/videos/RC-023954/haus-kummerveldt/



