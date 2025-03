Audio: Trumps KI-Video zu Gaza

COSMO. . 03:01 Min. . COSMO.

US-Präsident Donald Trump hat mit einem KI-Video für Entsetzen gesorgt, das er in den sozialen Medien geteilt hat. Darin ist ein Gazastreifen mit Luxus-Hochhäusern zu sehen, einer goldenen Trump-Statue und im Souvenir-Shop gibt es goldene Trump-Andenken. Er selbst schlürft einen Cocktail. COSMO-Reporter Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv erklärt, was das Video für den Gazastreifen bedeutet. | audio