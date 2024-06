Miriam Davoudvandi über ADHS

Danke, gut. Der COSMO Podcast über Pop und Psyche. . 54:56 Min. . Verfügbar bis 20.06.2025. COSMO.

Heute spricht Host Miriam Davoudvandi mal: mit sich selbst. In dieser Folge erzählt Miriam ihre ganz persönliche Geschichte mit ADHS – von der Kindheit bis heute.

Miriam Davoudvandi beantwortet häufig gestellte Fragen wie: Woran erkenne ich, dass ich ADHS habe? Wie bekommt man schnell eine Diagnose? Woher weiß ich, was ADHS ist und was meine Persönlichkeit? Wie gehe ich in Beziehungen mit ADHS um? Und: Was hilft?





Timestamps:



Was ist ADHS und Neurodivergenz? 02:13

Meine Geschichte 03:25

Symptome 15:34

POTS, Hypermobilität und PMS/PMDS 22:43

Positive Seiten von ADHS 25:18

Unterschied zwischen ADHS, Persönlichkeit, Depression usw. 26:34

Wie und wo bekommt man eine Diagnose? 30:22

Medikation 37:46

Behandlungsmöglichkeiten und Tipps 42:38

ADHS in Beziehungen 48:53



