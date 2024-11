Neuanfang mit Elektrobeats - Interview mit Jolle

Audio: #womeninmalefields - Wenn Frauen den Spieß umdrehen

"Ich stelle keine Männer ein. Die könnten ja Väter werden." - Unter dem Hashtag #womeninmalefields führen Frauen männliche Stereotype ad absurdum. In Memes und Reels prangern sie so toxisches Verhalten an. Wie das ankommt und was das über unsere Gesellschaft verrät. | audio