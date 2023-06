"Kummer aller Art" von Mariana Leky

Ich bin, muss ich jetzt mal voraus schicken, ein eher ungeduldiger Mensch, der gerne schnell zur Sache kommt. Was das mit meiner Rezension zu tun hat? Bevor ich das erkläre, erlaube ich mir noch eine zweite Vorbemerkung. Bis dieses Hörbuch durch die Tür kam, hatte ich noch keine Zeile von Mariana Leky gelesen. Oder gehört. Nein, auch nicht "Was man von hier aus sehen kann". Irgendwie hatten es alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gelesen, ach was verschlungen und waren begeistert. Und auch ich wollte... Ja! Aber da es schon alle.... Na ja! Und dann trat "Kummer aller Art" in mein Leben, in meine Gehörgänge.

"Es ist Montagnachmittag, ich sollte am Schreibtisch sitzen oder den Schreibtisch zumindest umkreisen. Stattdessen stehe ich auf einer vom Regen aufgeweichten Wiese und umkreise einen Baum, in Gesellschaft eines Zwergpinschermischlings namens Lori."

So fängt die erste Geschichte an, denn diesmal ist es ein Buch, ein Hörbuch, mit kurzen bis eher mittellangen... Geschichten? Vielleicht eher in Sprache gegossene Zustände, Hinweise, ja in Literatur verwandelte Hilfestellungen. Und da kommt meine Ungeduld wieder ins Spiel.

"Es gibt Praxen, die so vornehm sind, dass man sich kaum traut, seine verlausten Probleme darin Platz nehmen zu lassen. Es gibt finstere Souterrainkaschemmen, bei deren Erstbegehung man sich fragen muss, ob man wirklich einen Termin bei einem Therapeuten mit Schwerpunkt 'Paare' gemacht hat oder vielmehr bei einem Mörder mit,Schwerpunkt 'bestialisch'."

Und es gibt Hörbücher, die einen dazu bringen sich zurückzulehnen und sich sofort gemeint zu fühlen. Verstanden, fast schon, so was wie therapiert. Mit dieser Erkenntnis stoppte ich das Hörbuch und meine Ungeduld und schnappte mir endlich die Presseinformationen, die ich dazu bekommen hatte. Und da las ich: Die literarischen Kolumnen aus "Kummer aller Art" erschien erstmals in "Psychologie heute."

Da fiel es mir wie Schuppen von den Ohren. Die macht das mit Absicht. Das ist der Grund dafür, dass dieses Hörbuch mit seinen 39 Geschichten, Kolumnen, seine Hörerinnen und Hörer nicht nur immer wieder überrascht und erfreut, sondern sogar erfrischt und erleichtert. Hier sagen sich nicht Fuchs und Hase, sondern Melancholie und Lebensweisheit, Humor und Trost, Erkenntnis und Unterhaltung "Gute Nacht" und "Guten Morgen", selbst nach schlaflosen Nächten.

"Für den Fall von Schlaflosigkeit sollte man immer Lektüre zu Themen auf dem Nachttisch haben, die man irrsinnig langweilig findet. 'Was wäre das in Ihrem Fall?' fragt mich Frau Wiese, und ich sage 'Guppys und Tiefbau'."

"Kummer aller Art" scheidet also total als Schlaflektüre aus. Und das liegt im Hörbuch-Falle auch an Katharina Quast, die diesem Stimme, Ausdruck und ihr großes Können leiht. Ja, Frau Quast weiß, was Timing ist, und findet für jede Geschichte genau den richtigen Groove. Apropos Musik. Dieses Hörbuch ist wie ein gutes Album, voller Titel, die man immer wieder, gerne auch mal einzeln, hören will.

"Und schon bin ich in der Warteschleife, ich Schaf. Es läuft 'Für Elise', natürlich."

Natürlich. Was sonst. Auch ich wurde, wie fast jeder Mensch auf diesem Planeten, auch ich schon warteschleifenmäßig von diesen neun Anfangsnoten in den Wahnsinn getrieben. Mariana Leky bringt es in "Eine Warteschleife von Weltrang" so der Titel dieser Kolumne, nein Therapiestunde, absolut auf den Punkt. Ihre Verzweiflung ist unsere Verzweiflung.

"'Dauert einen Moment', sagen der Techniker und ich gleichzeitig. Ich kneife die Augen zu. Für Elise. Alles ist immer, immer für Elise."

Und ihre Resignation ist die unsere. Aber nur solange, bis man begriffen hat: Du bist nicht allein, nein. Du bist Teil eines großen elisigen Ganzen. Ich garantiere: Nach dieser Erkenntnis ist man geheilt. Jede Warteschleife hat ab sofort ihren Stachel verloren, ja sogar mit Modern Talking.

Und so ist es mit jeder dieser 39 Kolumnen. In jeder taucht dauernd ein Satz, tauchen dauernd Sätze auf, die man sofort noch einmal hören will, und/oder, die man jemand vorspielen will. Dabei ist nichts gewollt didaktisch oder gar zeigefingerhaft. Im Gegenteil, Leichtigkeit ist Trumpf und beste Unterhaltung. Es ist also unbedingt zu empfehlen, sich jedweden Kummer aller Art damit von der Seele zu hören.