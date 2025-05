Beste Resteküche – klug und köstlich!

Reste gibt es in jeder Küche. Weil vom Braten was übrigbleibt, weil man zu viel eingekauft hat, das Obst und Gemüse im Kühlschrank welk zu werden droht. Auf jeden Fall ist alles zum Wegwerfen viel zu schade. Zum Beispiel altes Brot. Da wissen doch viele – wenigstens in der Theorie – dass man es braucht, um Hackfleischteig aufzulockern oder dass man Semmelknödel daraus machen kann.

Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz machen daraus duftige Käseknödel, die man in der Brühe oder mit Salat verspeisen kann. Aus altbackenen Brezeln zaubern sie eine höchst feine Suppe. Übrig gebliebener Tafelspitz wird zum eleganten Carpaccio oder zur delikaten Sülze. Aus alten Pellkartoffeln werden Zwuler – unwiderstehlich knusprige Kartoffelflocken. Und sogar aus einem Nudelrest wird noch was Gutes: pfiffige Portionsaufläufe. Und aus überreifen Bananen, die im Obstkorb vor sich hin gammeln, entsteht am Ende noch ein pfiffiger Drink.