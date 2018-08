Paradiesfrüchte: Tomaten – saftig, fruchtig, kunterbunt

Ananas, Green Zebra, Venusbrüstchen, Stierstirn, Evergreen, Tigerella, Andenhorn, Schneewittchen… so viele lustige Namen für so viele verschiedene Tomaten! Wir zeigen Ihnen, welche Sorten es gibt, was sie auszeichnet und was man alles damit zaubern kann. Pfiffige Saucen, interessante Salate, mit Pasta, mit Bohnenkernen und Meeresfrüchten und am Ende eine unglaublich köstliche Tomatenterrine – genau das Richtige für heiße Tage!