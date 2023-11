Krankgeschrieben: Was Arbeitnehmer dürfen - und was nicht

In Österreich ist ein krankgeschriebener Mitarbeiter entlassen worden, nachdem sein Arbeitgeber Party-Fotos von ihm entdeckt hatte. Der Mann klagte dagegen - und bekam vom Obersten Gerichtshof Recht. Die Begründung: Der Mann war an Depressionen erkrankt und ihm waren von der Ärztin weder Bettruhe noch besondere Ausgehzeiten verordnet worden. Stattdessen waren ihm Spaziergänge und soziale Kontakte empfohlen worden (OGH 27.9.2023, 9 ObA 67/23b).

Wie ist das in Deutschland geregelt?

In Deutschland ist das ähnlich. Was ich tun darf und was nicht, hängt davon ab, was der baldigen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit hilft - oder eben schadet. " Es kommt immer auf den Einzelfall an - und vor allem darauf, was der Arzt rät ", sagt Arbeitsrechtler Michael Felser aus Brühl.

Was ist erlaubt?

Am Ende alles, was der Arzt erlaubt und was dem Gesundwerden nicht schadet. Also auch einkaufen oder zu Freunden fahren. Es gilt: Erlaubt ist alles, was eine Genesung fördert: Bei einem Burnout zum Beispiel kann es genau richtig sein, etwas zu unternehmen oder Sport zu machen.

Rechtsanwalt Michael Felser

Ärger gibt es immer wieder, wenn Kollegen oder der Chef den Kranken im Supermarkt treffen oder gar beim Joggen sehen. Das ist aber erlaubt, denn arbeitsunfähig ist nicht "bettlägerig". Wenn der Arzt damit einverstanden ist, also keine Bettlägerigkeit vorliegt, könne auch ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer normalen Freizeitaktivitäten nachgehen, sagt Rechtsanwalt Michael Felser. " Er soll ja schließlich nur die Krankheit auskurieren und nicht verhungern oder verdursten. "

Wenn der Arzt das erlaubt, darf ein arbeitsunfähig erkrankter Mitarbeiter sogar an einem Marathon teilnehmen, hat das Arbeitsgericht Stuttgrt am 22. März 2007 gesagt (Az. 9 Ca 475/06). In dem Fall ging es um einen Mann, der sich das linke Schulterblatt gebrochen hatte, krankgeschrieben war, aber währenddessen einen Marathon gelaufen war. Der Arzt hatte grünes Licht gegeben - und der Arbeitgeber musste die Kündigung zurücknehmen.