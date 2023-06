Krankschreibung bei Regelschmerzen - Sinnvoll oder nicht?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:03 Min. . Verfügbar bis 30.05.2028. WDR Online.

Außerdem: Energie-Wende - Woher sollen Lithium Kobalt und Co kommen? (12:20) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier kommen die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge: Hier ist die große australische Übersichtsarbeit, die sich angeguckt hat, wie viele Frauen unter Menstruationsschmerzen leiden: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24284871/ In dieser aktuellen Literaturarbeit ist der aktuelle Stand der Wissenschaft dazu, was man aktuell über primäre Dysmenorrhoe weiß, gut zusammengefasst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8943241/ Diese Studie beschäftigt sich mit der Tissue-Injury-And-Repair-Theory – einem Mechanismus, der zeigt, wie aus Menstruationsschmerzen Endometriose und andere Erkrankungen entstehen können: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730449/pdf/404_2009_Article_1191.pdf In diesem Artikel dröseln wir nochmal auf, warum regelmäßiges Menstruieren gar nicht nötig ist: https://www.quarks.de/gesundheit/darum-musst-du-nicht-bluten-wenn-du-die-pille-nimmst/ Energie-Wende - Woher sollen Lithium Kobalt und Co kommen? Hier geht’s zum QD Spezial – Was eigentlich mit unseren Akkus passiert und passieren könnte: https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-33-was-passiert-mit-unseren-akkus/ So wenig wissen wir über die Tiefsee: Aktuelle Studie zum Leben am Meeresboden: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00534-1 Brauchen wir die Rohstoffe vom Meeresboden für die Energiewende? Studie des Öko-Instituts meint "Nein": https://www.oeko.de/publikationen/p-details/the-rush-for-metals-in-the-deep-sea Welche Auswirkungen könnte die Rohstoffgewinnung habe? Diese beiden Studien beleuchten die offenen Fragen: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2011914117 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X22000537 So wird unter Forschenden über den Tiefseebergbau diskutiert: https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/tiefseebergbau-rohstoffquelle-fuer-die-energiewende-oder-unberechenbares-risiko/

