Winterkorn tritt ab

Zwei Tage später, am 20. September 2015, räumt der VW -Konzern Manipulationen bei Abgastests in den USA ein. Kurz darauf tritt VW -Chef Martin Winterkorn zurück.

Die Vorgeschichte: Die VW -Techniker wissen, was ihr Chef will. VW soll weltweit die Nummer eins werden. Darum will der Konzern auf dem wichtigsten Markt USA mehr Dieselautos verkaufen.

Ab 2006 getrickst

Doch die Techniker schaffen es nicht, die US -Grenzwerte einzuhalten, und billigen Ende 2006 einen Trick, den viele in der Branche kennen: Sie programmieren in der Motorsteuerung eine Software so, dass die Abgasreinigung erkennt, wenn ein Abgastest durchgeführt wird.