Ende der 1940er Jahre besucht der holländische Importeur Bernardus Marinus Pon das Volkswagen-Werk in Wolfsburg. Dabei fallen ihm einfache Transportwagen auf, die die Arbeiter für den internen Gebrauch aus Teilen des VW Käfer gebaut haben. Das bringt ihn auf die Idee zu einem neuen VW-Transporter. Es ist die Geburtsstunde eines Millionensellers.

In nur zwei Jahren lässt VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff auf der Grundlage des Käfers einen Kleintransporter entwickeln, der in der Folgezeit läuft und läuft und läuft: der VW Typ 2, mit luftgekühltem Motor hinten, 24 PS, 750 Kilo Nutzlast, im Volksmund " VW-Bulli ". Am 8. März 1950 beginnt die Serienfertigung.