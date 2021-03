In Jena jobbt Hasselblad bei dem Objektivhersteller Zeiss, in den USA beim Fotoausrüster Eastman Kodak. Hier sammelt er Kenntnisse auch für den Bau von Kameras und Objektiven. Nach seiner Rückkehr nach Schweden eröffnet er in Göteborg ein Fotogeschäft mit eigenem Labor.

Teuer, aber handlich

Hasselblads große Stunde schlägt Anfang 1940: Da tritt die schwedische Regierung an ihn heran, weil die Luftwaffe in einem abgeschossenen deutschen Flugzeug eine Spionage-Luftbildkamera gefunden hat. " Man fragte mich: Können Sie uns so eine Kamera bauen? “, wird er sich später erinnern. "Ich untersuchte sie gründlich und antwortete: Nein, eine solche Kamera kann ich nicht bauen - aber eine bessere ."

Hasselblad entwickelt zunächst zwei Militärmodelle, dann die erste Zivilkamera. Im Herbst 1948 wird die erste Hasselblad 1600F in New York vorgestellt. Mit ihrem quadratischen Bildformat von sechs mal sechs Zentimeter ist sie eine technische Sensation, für die man allerdings viel Geld bezahlen muss. " Wieder schlägt ein europäischer Erfinder US-Kamerafirmen - die perfekte Kamera !", schreibt die "New York Herald Tribune" auf ihrer Titelseite.

Erste Mittelformat-Spiegelreflex-Kamera der Welt

Tatsächlich ist die Hasselblad 1600F ist erste einäugige Mittelformat-Spiegelreflex-Kamera der Welt: Sie ist für damalige Verhältnisse klein und handlich, besitzt Wechselobjektive und auswechselbare Filmmagazine. Dadurch ist es möglich, die gleiche Situation in Farbe und in Schwarzweiß zu fotografieren. Kein Film muss vor dem Wechsel erst zu Ende geknipst werden. Auch sind ihre Aufnahmen brillanter als die im Kleinformat.