Ende des 19. Jahrhunderts braucht man zum Fotografieren nicht nur Geld, sondern zum Schleppen der Ausrüstung auch reichlich Kraft in den Armen. Das nervt George Eastman, der jüngst seine Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt hat. Folglich experimentiert der junge Banker nach Dienstschluss in der Küche seiner Mutter. Er sucht nach einer Beschichtung für Fotoplatten, die man im Voraus auftragen kann, um die damals üblichen Nassplatten zu ersetzen.

"Die ersten Ergebnisse waren nicht so toll, aber dann habe ich es geschafft, eine Schicht aus Gelatine und Silberbromid so zu mischen, dass sie eine gute fotografische Qualität hatte" , erzählt Eastman später. Am Anfang will er nur das Fotografieren einfacher machen. " Aber ziemlich schnell habe ich dann überlegt, ob man so etwas nicht auch kommerziell herstellen könnte." Ende 1880 gründet Eastman eine Firma zur Herstellung von Trockenplatten.