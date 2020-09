Ihre Songs sind der Soundtrack zur Revolte der frühen 1970er Jahre: "Ton Steine Scherben" sind so etwas wie die Hausband von Anarchos, Spontis und undogmatischen Linken in West-Berlin. Der 20-jährige Ralph Möbius gründet die Gruppe im August 1970 mit drei Freunden und singt - ein Novum - zu US -Rockmusik deutsche Texte.

Ihr "Agitrock", wie sie ihre Musik nennen, besteht aus Protestsongs wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Sänger Möbius schreit die Wut heraus, die viele seit dem Tod von Benno Ohnesorg, dem Attentat auf Rudi Dutschke und den Notstandsgesetzen empfinden.