Tod in der Badewanne

Dutschke leidet an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen: "Ich konnte wenig sprechen, konnte überhaupt nicht lesen - hatte alles neu zu lernen." Nach dem Zerfall der Studentenbewegung will er bei einem neuen politischen Bündnis mitarbeiten: den Grünen. Aber dazu kommt es nicht: Am 24. Dezember 1979 ertrinkt Dutschke mit 39 Jahren in der Badewanne nach einem epileptischen Anfall - eine Langzeitfolge des Attentats.