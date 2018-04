Schwierig gestaltet sich aber die Umsetzung eines Verbots von Tabakwerbung in der Öffentlichkeit - obwohl in der Bundesrepublik bereits seit Jahren ein Gesetz zum Nichtraucherschutz in Kraft ist. Inzwischen ist die Bundesrepublik das letzte EU -Land, in dem es noch erlaubt ist, auf Plakaten und Litfaßsäulen großflächig für Zigaretten zu werben.