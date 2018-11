Doch die Revolution scheitert. "Der Staat schlug mit allem zurück, was er hatte" , sagt Literaturwissenschaftlerin Rohner. "Auch ganz gezielt gegen diese aufmüpfigen Frauen." Die Frauenbewegung wird per Gesetz ausgebremst. Ab 1851 ist es Frauen laut des Pressegesetzes verboten, in verantwortlichen Positionen in Redaktionen mitzuarbeiten oder Zeitungen herauszugeben.