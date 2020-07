Schwerer Start der Solokarriere

Live kann Ringo Starr immer nur die Grundbeats spielen, keine Fills, keine Kapriolen, denn jeder Song wird vom infernalischen Kreischen der Fans übertönt. Von 1966 an verzichten die "Fab Four" deshalb auf Live-Konzerte und feilen nur noch im Studio an ihren Alben. Nach endlosen Krächen verkündet McCartney 1970 die endgültige Trennung der Beatles.

Auf sich gestellt, leidet Ringo Starr, der weder als Songwriter noch als Sänger über riesiges Talent verfügt, lange unter dem Beatles-Mythos. Dennoch gelingt ihm 1971 mit der Eigenkomposition "It Don't Come Easy" ein weltweiter Hit. Weitere kommerzielle Erfolge, meist mit Unterstützung prominenter Kollegen, folgen.

Ringo und seine All Starr Band

Ringo Starr (Mitte) mit Barbara Bach (rechts) in "Caveman"

In erster Linie bleibt Ringo Starr Schlagzeuger, aber er stürzt sich auch ins Filmgeschäft. Wie schon in den Beatles-Filmen spielt er gern sein komisches Talent aus und tritt in Komödien, Musikfilmen, Western und Vampirstreifen auf. Seinen größten Erfolg verbucht er 1981 mit der Steinzeit-Parodie "Caveman".

Bei den Dreharbeiten zu "Caveman" lernt er Barbara Bach kennen, die er kurz darauf heiratet. Ein gemeinsamer Alkoholentzug des Paares 1988 stabilisiert sein Leben. Seither geht Ringo Starr mit seiner "All Starr Band" in wechselnden Top-Besetzungen auf Tour.