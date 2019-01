Tour-Stress und Entfremdung

Mit "Love me do" starten die Beatles 1962 ihre unvergleichliche Karriere. Die "Beatlemania" bricht aus: Wo immer die "Liverpooler Wundermusiker" (Kölner Stadt-Anzeiger) auftreten, gehen ihre Songs in frenetischem Gekreische ihrer Fans unter.

Nach einem Konzert in San Francisco im August 1966 reicht es der Band endgültig. " Die Musik war nicht mehr zu hören, wir kamen uns vor wie im Zirkus ", erklärt John Lennon.

Der "fünfte" Beatle: Produzent und Soundtüftler George Martin

Ausgelaugt beschließen die Beatles: Schluss mit Tourneen, Teenie-Hype und Konzerten! Angeleitet von ihrem Mentor George Martin experimentieren sie mit neuen Sounds, die eine sich rasant entwickelnde Studiotechnik ermöglicht. Meilensteine des Pop wie das Konzeptalbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" entstehen.