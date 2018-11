Kreative Vielfalt

Das musikalische Spektrum ist vielfältig: verzerrte Gitarren, verstimmte Klaviere, Kinderlieder, Folksongs, Filmmusik, Bluesrock, Balladen. Die Texte sind poetisch, politisch, anzüglich, mal nachdenklich, mal Nonsens.

Paul McCartney singt ironisch "Back in the USSR ", trällert "Ob-la-di, Ob-la-da", glänzt mit "Blackbird". John Lennon besingt mit "Julia" seine Mutter, montiert in "Revolution 9" eine avantgardistische Geräusch-Collage, singt in "Happiness is a warm gun" über Sex und Drogen.

Meisterwerk der Popgeschichte

George Harrison, der in Indien das Meditieren für sich entdeckt hat, steuert vier Songs bei. Für "While my guitar gently weeps" holt er Eric Clapton als Solisten. Drummer Ringo Starr singt seinen Schunkler "Don't pass me by" und das letzte Stück der Doppel- LP : "Good night".