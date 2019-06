Eine ganz spezielle Aura

Ihr Talent entdeckt die am 22. Juni 1949 geborene Meryl Streep im Schultheater. Sie gilt als altklug, hält sich selbst für zu dick und ihre dünne Nase für zu lang. Sobald sie aber in eine Rolle schlüpft, kann sie alle Selbstzweifel abstreifen. Sich Hollywoods Schönheitsdiktat zu unterwerfen, wird für Meryl Streep nie in Frage kommen.

Meryl Streep und Robert Redford in "Jenseits von Afrika" (1985)