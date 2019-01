"Manikürte Version" des KZ -Alltages

Die Einschaltquoten steigen auf 41 Prozent. Bis zu 20 Millionen Deutsche verfolgen "Holocaust" auf dem Bildschirm. Die Betroffenheit in den anschließenden Diskussionsrunden, in über 30.000 Anrufen und 12.000 Briefen an die Funkhäuser zeigt, wie sehr das Thema bisher verdrängt worden ist.

Es gibt allerdings auch weiter Kritik: Mal wird die fehlende Genauigkeit im Detail moniert, mal die stereotype Verdichtung. KZ -Überlebende wie Renate Harpprecht bemängeln eine verharmlosende Darstellung des Lager-Alltags: "Nur ein manikürte Version von Edelmut, schönen Menschen, Nächstenliebe und Todesverachtung" sei im Film zu sehen.

Stand: 22.01.2019, 00:00