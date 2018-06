Sie wird gefeiert als Heldin des Sozialismus: Valentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltraum. Knapp drei Tage verbringt sie im All, in der engen Raumkapsel "Wostok 6". Von dort meldet sie sich mit ihrem Funknamen "Tschaika", auf Deutsch "Möwe": " Hier spricht die 'Möwe'. Der Flug läuft gut! An Bord ist alles in Ordnung! "

Erst Juri Gagarin, dann Valentina Tereschkowa