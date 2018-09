Satire und Anarchie

Becker holt sich Wilfried Schmickler in die Sendung, die im Alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof aufgezeichnet wird. Zusammen entwickeln sich das Profil der "Mitternachtsspitzen": ein Mix aus scharfer Satire und anarchischem Humor. Das Konzept entsteht in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen politischem Kabarett und Klamauk noch scharf gezogen sind.

Später komplettieren Uwe Lyko alias Herbert Knebel und Sabine Pätzold das Kernteam der Sendung. Ihre Sketche und Parodien prägen die "Mitternachtsspitzen" als Rituale. Legendär sind Lyko und Schmickler als "Loki und Smoky" - das Altkanzler-Ehepaar Hannelore und Helmut Schmidt beim hanseatischen Hochleistungsschmöken.