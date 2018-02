Vor der Eröffnung eines Wirtschaftskongresses erlässt der Schah am 27. Februar 1963 in Teheran ein Dekret zum aktiven und passiven Wahlrecht von Frauen. "Unsere Revolution wird in der ganzen Welt bejubelt. Aber sie ist erst mit diesem elementaren Menschenrecht komplett" , verkündet er.

Tyrann auf dem Thron

Das Scheidungs- und das Abtreibungsrecht werden ebenfalls reformiert. Frauen dürfen nun im Iran studieren, ihren Beruf frei wählen und Dienst bei der Armee leisten - allerdings nicht an der Waffe. In der sogenannten Wissensarmee werden sie zu Lehrerinnen ausgebildet und kämpfen auf dem Land gegen Analphabetismus.

Dennoch sitzt auf dem Thron ein Tyrann, der keinen Diskurs zulässt. Unter anderem fehlen Meinungs- und Pressefreiheit. Die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert sich. Der islamische Klerus erklärt den Schah und den Westen zu Erzfeinden.

Schwarze Reaktion auf Weiße Revolution

Aus dem rund 180 Kilometer südlich von Teheran gelegenen Ghom, dem geistlichen Zentrum der Schiiten, ruft ein 61-jähriger Religionsgelehrter zum Widerstand gegen die Weiße Revolution auf: Ruhollah Musavi Khomeini. Für ihn hängen Frauenwahlrecht und Prostitution zusammen.