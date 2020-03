Die Frauen der "Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände" warnen vor allem Kundinnen vor "rausgeworfenem Geld". Sie informieren über kluges Einkaufen und wie man mit dem Haushaltsgeld auskommt. " Kölns Hausfrauen sollten zu größerer Einkaufsdisziplin erzogen werden, nannte man das damals ", sagt Diana Meschke, die heutige Leiterin der Verbraucherzentrale Köln.

Technische Beratung bei Elektrogeräten

Die erste offizielle Beratungsstelle in eigenen Räumen mit einer angestellten Mitarbeiterin öffnet 1961 in Köln. Nun halten elektrische Geräte Einzug in die Haushalte und werfen neue Fragen auf. Die Beratungsstelle wandelt sich zum Maschinenpark für Haushaltstechnik; Waschmaschinen reihen sich an Elektroherde und Bügelautomaten.

In modernen Einbauküchen führen die Berater vor, welche Möglichkeiten der Arbeitsplatz Haushalt nun bietet: " Die Hausfrau mit Köpfchen ist eine Hausfrau mit Knöpfchen. Geräte erleichtern ihr die Küchenarbeit ." Mit den Maschinen im Haushalt beginnen auch Männer, sich für Verbraucherberatung zu interessieren.

Neuer Schwerpunkt Online -Handel

Aus ehrenamtlichen Anfängen entstanden, haben sich die Beratungsstellen zu professionellen, von Bund und Land geförderten Vereinen entwickelt. Seit den 80er Jahren gehört auch Rechtsberatung zu ihren Leistungen. Anders als die reine Schuldnerberatung ist diese aber kostenpflichtig.