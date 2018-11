Erlaubt ist, was nicht verboten ist

Grund hierfür ist das "Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz". Sein Ziel ist laut Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ( BMELV ), die " Verbraucher vor Gesundheitsgefährdungen und Täuschungen im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen umfassend zu schützen ".

Seinen Anfang nimmt die Entwicklung 1927 zu Zeiten der Weimarer Republik in einem Lebensmittelgesetz, das hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht von Inhaltsstoffen allerdings recht lax verfährt. Am 6. November 1958 verabschiedet der Bundestag eine deutlich verschärfte Fassung. " Die Bundesrepublik hat mit den Vereinigten Staaten als allererste Regierung der Welt ein neues Prinzip für Zusatzstoffe eingeführt ", sagt Dieter Eckhard vom Bundesgesundheitsministerium ein paar Jahre später stolz. Seitdem ist alles das verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Allergene müssen angegeben werden

Seit 1958 müssen die damals " Fremdstoffe " genannten Zusatzstoffe wie Aromen oder Stabilisatoren, aber auch heute oft " Spuren " genannte Rückstände etwa von Nüssen auf den Verpackungen ausdrücklich aufgeführt sein. Das tut vor allem in Zeiten einer zunehmenden Technologisierung der Lebensmittelverarbeitung dringend Not.

Inzwischen hat Deutschland viele Befugnisse im Bereich des Lebensmittelrechts auf die EU übertragen. 2006 wird hierzu eine "Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel" herausgegeben. Seit 2011 ist zudem die Angabe von Allergenen verpflichtend.