Todesopfer gehören auf den US -amerikanischen Highways in den 1960er Jahren zur Tagesordnung. Das Tempolimit ist noch nicht erfunden, viele Autos schlampig konstruiert. 1964 sterben in den USA 64.000 Menschen bei Verkehrsunfällen: für junge Amerikaner mit Abstand die Todesursache Nummer Eins.

" Man nimmt einen Massenmord auf Amerikas Straßen in Kauf ", schreibt Verbraucheranwalt Ralph Nader in seinem Bestseller "Unsicher bei jeder Geschwindigkeit" (1965). Er untersucht Hunderte von Gerichtsfällen gegen General Motors und fliegt nach Detroit, um mit dem Chevrolet Corvair zu fahren. Whistleblower aus der Ingenieursabteilung erzählen ihm dabei, welche Konstruktionsfehler mit möglicherweise tödlichen Folgen das Unternehmen wissentlich in Kauf nehmen würde.