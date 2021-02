Bill Haley hat ein Glasauge, trägt bei seinen Auftritten Anzug mit Fliege und hat ordentlich Pomade im Haar. Seine Musik aber ist alles andere als pomadig. Im Gegenteil: Als Pionier des Rock 'n' Roll löst Haley eine Revolution in der Musikgeschichte aus.

1955 explodiert die alte Musikwelt zum mitreißenden Sound von "Rock Around the Clock“, einem Song, der zum Dauertanzen einlädt: "One, two, three o'clock, four o'clock, rock / Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock / Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock / We're gonna rock around the clock tonight."

Der "Yodeling Bill Haley "