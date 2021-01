Als er einen Vertrag beim national agierenden RCA -Label unterschreibt, geht seine Karriere steil nach oben. Am 10. Januar 1956 betritt Elvis mit seiner Band das RCA -Studio in der Country-Hochburg Nashville im US -Bundesstaat Tennessee, um den Song "Heartbreak Hotel" aufzunehmen.

Einsam und verlassen

Das Stück stammt von den Songwritern Mae Boren Axton und Tommy Durden. Inspiriert dazu hat sie ein Krimineller aus Chicago. Der hat sich der Polizei mit einem Geständnis gestellt, das mit dem Satz beginnt: "This is the story of a person who walked a lonely street."

Im Song steht das "Hotel der gebrochenen Herzen" am Ende einer einsamen Straße. Dort landet ein junger Mann, der von seiner Freundin verlassen worden ist. Der Mann an der Rezeption trägt Schwarz, und der Gast will aus lauter Einsamkeit sterben.