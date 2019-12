Terror der Hells Angels

Die Rolling Stones feilschen so lange mit Veranstaltern und Gastbands, dass die Entscheidung für Altamont erst zwei Tage vor dem Konzert fällt. So kann nur eine viel zu kleine Bühne gebaut werden. Absperrungen, Parkplätze und Toiletten werden nicht fertig. Als am 6. Dezember 1969 statt der erwarteten 80.000 Besucher 300.000 kommen, bricht die Organisation völlig zusammen.