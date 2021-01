Der ewige Streit um Patente

Schließlich verlassen Daimler und Maybach die Firma, während Otto sich viel mit juristischen Fragen beschäftigen muss. 1886 verliert er sogar sein Patent auf den Viertakt-Motor. Das trifft ihn schwer. Der Eigenbrötler ist eigentlich auch ein " harmoniebedürftiger Mensch ", sagt seine Ururenkelin Nottebaum, " und nicht so ein Kämpfer. "

Mit nur 58 Jahren stirbt Nicolaus August Otto am 26. Januar 1891 in Köln an Herzversagen. Auf der Grundlage seines Viertakt-Motors fahren bis heute unzählige Fahrzeuge weltweit.