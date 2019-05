Mitgift für eine Vision

Als der junge visionäre Ingenieur der Geliebten von seinem Traum eines pferdelosen motorgetriebenen Wagens erzählt, lässt sich Bertha zum Unmut des Vaters ihre Mitgift vorzeitig auszahlen und investiert sie in Carls Pläne. Sie heiraten 1872.

Das Paar bezieht ein Haus mit Werkstatt in Mannheim und bekommt in rascher Folge vier Kinder. Mehr schlecht als recht hält Carl Benz die Familie mit Auftragsarbeiten über Wasser, während er nachts an seinem Benzinmotor tüftelt.

Unerschütterlicher Optimismus

Tatkräftig hilft Bertha in der Werkstatt mit und baut ihren oftmals verzweifelten Mann mit unerschütterlichem Optimismus wieder auf. Nach zahllosen Rückschlägen bringt Benz seinen Motor in der Silvesternacht 1879 erstmals zum Laufen. 1886 erhält er das Patent für das erste Automobil der Welt. Aber niemand will es kaufen.