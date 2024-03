Guter Start von den Bergischen

Der BHC startete sehr gut in die Partie. BHC-Keeper Christopher Rudeck parierte die ersten beiden Würfe Stuttgarts, auf der Gegenseite sorgten Djibril M'Bengue und Lukas Stutzke für eine 2:0-Führung der Bergischen. Stuttgart war zu Beginn unsicher. Nach zwei technischen TVB-Fehlern in Serie und der vierten Parade von Rudeck baute der BHC seine Führung durch Tore von Frederik Ladefoged und Noah Beyer schnell auf 5:1 aus. Stuttgart zog die Notbremse und nahm erst einmal eine Auszeit.

Anschließend war Stuttgart besser im Spiel und verkürzte mit zwei Treffern in Folge auf 3:5. Doch Rudeck war weiter ein starker Rückhalt für sein Team, Beyer (14. Minute) schloss einen Tempogegenstoß zum 6:3 für die Löwen ab. Erst nach gut 15 Minuten zeigte Stuttgarts Torhüter Silvio Heinevetter seine erste Parade. Die Bergischen verkrampften danach etwas, der TVB kam auf 5:6 heran.

TVB gleicht kurz vor Halbzeitpause aus

Nach einer Auszeit von Naji war der BHC wieder stabiler, Beyer (20.) traf von der Sieben-Meter-Linie zum 8:6. Bei Stuttgart liefen sehr viele Angriffe über Marino Maric am Kreis, worauf sich die Bergischen einstellen konnten. Doch der BHC leistete sich im Angriff zu viele Fehler und es mangelte an Durchschlagskraft, sodass Stuttgarts Adam Lönn in der kampfbetonten Partie eine Minute vor der Halbzeitpause zum 11:11 ausglich.

In der zweiten Halbzeit war es Lönn (36.), der die Stuttgarter erstmals in Führung brachte (14:13). Das Spiel drohte zu kippen, doch Thomas Babak hatte mit einem 126 km/h schnellen Geschoss die richtige Antwort parat (14:14). Die Teams begegneten sich weiter auf Augenhöhe (Wurfquote beide rund 60 Prozent, Torwart-Quote beide rund 30 Prozent) - keines konnte sich absetzen.

Stuttgart entscheidet Spiel in der Schlussphase

Bei Stuttgart kam Keeper Miljan Vujovic aber immer besser in Schwung. Jorge Serrano Villalobos und Daniel Fernandez Jimenez (49.) per Siebenmeter bescherten dem TVB mit zwei Treffern in Folge eine 21:19-Führung. Beyer (53.) hatte von der Sieben-Meter-Linie die Möglichkeit zum Ausgleich (22:23), doch Heinevetter lenkte den Ball noch an den Pfosten. Auf der anderen Seite trafen die Gastgeber zum 24:22.

Nun lief es für den TVB, der BHC ließ in der Schlussphase wieder nach. Vujovic (55.) zeigte seine Paraden sechs und sieben, Stuttgart (56.) führte nach zwei schnellen Toren mit 26:22 (57.). Naji nahm noch einmal eine Auszeit, die Bergischen kamen anschließend durch Beyer (59.) wieder heran (25:26) - doch der Treffer zum 27:25 bedeutete den K.o. für den BHC. M'Bengue verkürzte erneut, doch Stuttgart in Ballbesitz spielte die Uhr herunter.