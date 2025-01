Die Iserlohner siegten am Sonntag überraschend hoch mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) bei den Haien und holten drei wichtige Zähler im Abstiegskampf, zumal auch Konkurrent Düsseldorf an diesem Spieltag mit einem 4:1-Erfolg beim EHC München auftrumpfte und Schlusslicht Augsburg 0:2 in Wolfsburg verlor.

Die Kölner Haie machten vor eigenem Publikum von Beginn an das Spiel: In der vierten Spielminute konnte Kölns Justin Schütz eine Chance zum Führungstreffer nicht nutzen.

Gebürtiger Kölner Alberg trifft für Iserlohn

Kurz darauf kassierte Iserlohns Shane Gersich wegen Hakens eine Zwei-Minute-Strafen. Doch davon ließen sich die Sauerländer nicht aufhalten: Einen Gegenstoß in Unterzahl schloss Manuel Alberg mit dem Führungstreffer für die Gäste ab (5.). Der 23-jährige Alberg ist gebürtiger Kölner und war in seiner Jugend für die Haie aktiv.