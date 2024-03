Mit dem letzten Wurf: TBV Lemgo Lippe unterliegt Melsungen

Stand: 22.03.2024, 22:00 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge verpasst. Bei der MT Melsungen unterlagen die Lipper am Freitagabend erst in den Schluss-Sekunden.