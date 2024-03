Denn Tickets für ein Heimspiel des VfL Gummersbach sind aktuell heiße Ware. Der Verein erlebt einen Zuschauerboom. Mit dem Spiel gegen Stuttgart waren nun die vergangenen acht Heimspiele mit 4.132 Fans ausverkauft. Der Trend ist nicht neu: Drei Mal in Folge konnten die Oberbergischen zu Saisonbeginn ihren Dauerkartenrekord brechen und stehen aktuell bei 2.091 verkauften Dauerkarten. Für die kommende Saison peilt der Verein sogar die Marke von 2.750 verkauften Saisontickets an.

Sportlicher Erfolg und gute Stimmung

"Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen" , erklärte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler im WDR-Gespräch den Fan-Zuspruch. "Auf der einen Seite ist es der sportliche Erfolg. Auch die Spieler, die wir in der Mannschaft haben, die Spaß machen und mit denen sich die Fans identifizieren können. Da wird als Erstes natürlich immer Julian Köster genannt als Aushängeschild" , sagte Schindler. "Auf der anderen Seite haben wir eine hervorragende Stimmung und einen hohen Event-Charakter."

Zwar habe der VfL "nicht die größte Halle in der Liga, aber wenn Heimspiel-Tag ist und die Halle voll ist, ist es mit Sicherheit eine der stimmungsvollsten Hallen in der Bundesliga. Und auch die Infrastruktur mit vielen Kneipen und Lokalitäten, die fußläufig erreichbar sind, herrscht gerade vor und nach dem Spiel eine tolle Atmosphäre in der Stadt ", so der 40-jährige Ex-Profi.

Am 26. Dezember gegen Füchse Berlin in der Lanxess Arena

In der kommenden Saison wird der Zuschauerschnitt der Gummersbacher womöglich noch einmal steigen. Denn am 26. Dezember empfängt der VfL die Füchse Berlin nicht in der heimischen Schwalbe Arena, sondern in der Kölner Lanxess Arena. Bis zu 19.250 Zuschauer finden in der Arena Platz, die unter anderem auch Spielort der Handball-EM war.

"Wir machen einen Ausflug" , sagte Schindler und stellte damit klar, dass es sich zunächst um eine einmalige Maßnahme handelt. "Die Idee ist nicht, den VfL Gummersbach langfristig nach Köln oder nach Dortmund zu bringen. Sondern die Idee ist, dass man jetzt ein Highlight-Spiel hat und wir mal schauen, wie das Ganze angenommen wird und ob man dann in den Folgesaisons ein oder zwei Spiele woanders macht. Das wird man dann sehen."

Schindler: "Stoßen an Kapazitätsgrenzen"