HBL: Gummersbach gibt sich gegen Stuttgart keine Blöße

Gummersbach läuft nach erster Strafe für Stuttgart heiß

Es war ein enger Beginn auf der Platte in Gummersbach. Der für den VfL so wichtige Rückraumspieler Julian Köster hatte anfangs durchaus ein paar Probleme, verzog den ersten Abschluss des Spiels deutlich, wenig später unterlief ihm ein technischer Fehler. Doch bei seiner dritten Aktion holte er einen Siebenmeterwurf raus, den Spezialist Milos Vujovic sicher zum 3:3 verwandelte.

Es folgte in der 6. Minute die erste Zwei-Minuten-Strafe für Stuttgart, Gummersbach bekam in der Offensive etwas mehr Platz und zauberte ein bisschen: Ole Pregler glich per Kempa-Trick zum 5:5 aus. Kurz darauf ging der VfL nach einem Fehler der Gäste erstmals in Führung - erneut war der äußerst aktive Pregler der Schütze, er traf ins leere Tor.