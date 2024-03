"Jetzt kommen nur noch Endspiele" , sagte der beste Werfer des BHC, Lukas Stutzke (sechs Tore), im Interview mit "DYN". Auf der Leistung könne das Team aufbauen: "Wir gehen alle positiv da raus." Bitter allerdings für den BHC: Konkurrent ThSV Eisenach gewann am Sonntag sein Auswärtsspiel in Leipzig (31:29).

Magdeburg dominiert BHC in Hälfte eins

Vom Start weg war klar, dass der Bergische HC an diesem Tag richtig würde ackern müssen. Der SC Magdeburg bestimmte sofort das Geschehen, mit den vielen strukturierten Angriffen und dem starken Tempospiel war der BHC erstmal überfordert.

Aber dann kämpften sich die Bergischen leidenschaftlich rein. Lukas Stutzke zeigte mehrfach sein Können im Rückraum, setzte seine Kameraden in Szene und steuerte in Durchgang eins selbst drei Treffer bei. Alles andere als förderlich waren im ersten Abschnitt aber zwei schnelle Zeitstrafen gegen Frederik Ladefoged, der den verletzten Tom Kare Nikolaisen am Kreis vertrat und auch einige Chancen ungenutzt ließ. Magdeburgs Goalie Sergey Hernandez gelangen außerdem viele Paraden.