DEL: Kölner Haie setzen mit Sieg in Mannheim Ausrufezeichen

Stand: 28.12.2024, 16:21 Uhr

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Kölner Haie am Samstag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Antwort gezeigt und einen Auswärtssieg bei den Adler Mannheim gefeiert.

Von Jakob Halbfas