So ging das weiter in Lemgo - beide trafen in regelmäßigen Abständen und ließen den gegner nicht davonziehen. Lediglich in der 24 Minute, als Kiel durch Emil Madsen das 11:8 erzielte, hatte ein Team mal einen Drei-Torer-Vorsprung herausgearbeitet. Zur Pause aber war es fast wieder ausgeglichen: Kiel hatte bei 14:13 einen hauchdünnen Vorteil.

Wolff bärenstark im Kieler Kasten

Das gleiche Bild zeigte sich zunächst im zweiten Abschnitt. Bis Andy Wolff im Kieler Tor heiß lief. Der Nationalkeeper entnervte nach rund 40 Spielminuten zunehmend die Lemgoer Werfer - Wolff parierte einen Wurf nach dem anderen. Vor allem von außen war er kaum mehr zu bezwingen.

Das brachte dem THW letztlich den hauchdünnen und spielentscheidenden Vorteil. Die Norddeutschen lagen am Ende mit 23:22 vorn.

Quelle: oja