Mit jeder Menge Euphorie im Gepäck waren die Münsteraner Anhänger die wenigen Kilometer nach Verl gereist - nach einer beeindruckenden Serie seit der Winterpause hatte sich ihr Team bis auf Platz zwei der Dritten Liga hochgespielt. Und nach dem Unentschieden von Regensburg am Samstag bei Viktoria Köln (1:1) hatten die Preußen nun also die Chance, mit einem Sieg den Aufstieg in die Zweite Liga klar zu machen.

Preußen-Taktik: Ab nach vorn

Trainer Sascha Hildmann hatte sein Team auf einer Position geändert: Es begann Daniel Kyerewaa für Yassine Bouchama. Nicht aber änderte sich die Münstersche Spielidee - sie blieb wie in den vergangenen Wochen: Es wurde der Weg nach vorn gesucht.

In der 9. Minute wurde diese Philosophie beinahe mit dem Führungstreffer belohnt. Verls-Keeper Luca Unbehaun wurde in Ballbesitz von Malik Batmaz unter Druck gesetzt und schoss den Preußen-Stürmer in seiner Not an. Zu seinem Glück fiel Unbehaun die Kugel direkt noch einmal in die Arme. Nur eine Minute später zielte Joel Grodowski aus zehn Metern etwas zu hoch (10.).

Verl kämpft, Münster ist überlegen

Verl hielt aber nun dagegen. In der 13. Minute die erste gute Gelegenheit für die Hausherren: Maximilian Wolfram hatte sich ein Herz gefasst und aus der Distanz abgezogen. Münsters Keeper Max Schulze Niehues musste sich gehörig lang machen, um die Kugel um den Pfosten zu drehen.

Insgesamt aber machte Münster das Spiel. Und in der 34. Minute war es Unbehaun, der sein Team mit einer Doppelparade vor dem Rückstand bewahrte. Zunächst parierte er einen Schrägschuss von Batmaz, ehe er auch Grodowskis Abschluss parierte, als der dem abprallenden Ball nachgesetzt hatte.

Lokotsch macht den Spielverderber

Vor Beginn des zweiten Durchgangs schwörten sich beide Teams nochmal in einem Kreis auf die folgenden 45 Minuten ein. Münster agierte auch nach dem Seitenwechsel sehr druckvoll und griff früh an. Aber Verl ließ sich nicht beirren und suchte ebenfalls weiter den Weg nach vorne, der in der 61. Minute zum 1:0 führte. Ein abgefälschter Schuss von Wolfram segelte hoch vor das Tor und Lokotsch traf per Kopf zur Verler Führung.

Hildmann reagierte mit drei schnellen Wechseln und brachte mit Gerrit Wegkamp, Shaibou Oubeyapwa und Dominik Steczyk drei frische Offensivkräfte für Batmaz, Grodowski und Daniel Kyerewaa. Kurz darauf lag der Ball im Verler Tor, der Treffer von Niko Koulis wurde aber wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt (71.). Stattdessen hätte Lokotsch fast seinen zweiten Treffer, Schulze Niehues war aber früher am Ball (75.).

Taz mit der Entscheidung

Es dauerte bis zur 86. Minute, bis Münster sich wieder eine wirkliche Torchance erspielen konnte. Den Kopfball von Alexander Hahn lenkte Unbehaun per Glanzparade über die Latte. In den Schlussminuten und der sechsminütigen Nachspielzeit warf Münster noch einmal alles nach vorne, statt des Ausgleichstreffers traf Berkan Taz kurz vor Schluss nach einem Konter noch zum 2:0 (90.+6).