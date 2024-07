Grund dafür ist der Teil-Rückzug des Hauptgeldgebers Friedhelm Runge. Der 85-Jährige Unternehmer und Ex-WSV-Präsident kündigte im vergangenen Februar an, sein Engagement zurückzufahren. "Ich werde den WSV weiter unterstützen, aber nicht mehr in dem Maße wie bisher. Vielleicht mit 500.000 bis 600.000 Euro in Zukunft. Das ist etwa ein Drittel dessen, was ich in dieser Saison hineingebe" , sagte er. "Die von mir und Emka (Runges Firma, Anm. d. Red) zur Verfügung gestellten finanziellen Unterstützungen sollten auch dazu dienen, um im Verein professionelle Strukturen aufzubauen. Dadurch sollte insbesondere der Aufstieg in die 3. Liga vorbereitet werden."

Manno zeigt Verständnis für Runge

Den von Runde gewünschten Aufstieg haben die Wuppertaler aber in den vergangenen Jahren aber immer knapp verpasst. Platz drei, Platz zwei und noch einmal Platz drei waren die Platzierungen in den vergangenen drei Jahren. Zum Abschluss der vergangenen Saison betrug der Rückstand auf Aufsteiger Alemannia Aachen 13 Punkte.

Sportchef Manno zeigte sich von der Etat-Kürzung nicht geschockt, zeigte stattdessen Verständnis: "Vielleicht sind Friedhelms Worte auch noch einmal ein Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt für die Wuppertaler Wirtschaft. Es kann ja nicht sein, dass solch eine Stadt keine weiteren Sponsoren hat, die den größten Fußballklub in Wuppertal unterstützen. Aktuell fühlt sich Friedhelm Runge alleine gelassen. Da ist es doch klar, dass er unzufrieden ist" , sagte er.

Planungen nur kurzfristig möglich