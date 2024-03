Das Team von Trainer Uwe Krupp setzte sich am Sonntag mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) durch und benötigt in der "Best of three"-Serie noch einen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen. Das zweite Spiel der Serie findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Köln statt.