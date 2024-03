Kölner Haie kassieren heftige Heimpleite

Damit beenden die Rheinländer die Hauptrunde auf Platz acht und müssen am Sonntag zu Spiel eins im "best of three" in Ingolstadt (14 Uhr) antreten.

Heimpleite für Iserlohn

Die Düsseldorfer EG setzte sich zum Saison-Abschluss mit 2:1 (0:0,0:0,2:1) gegen die Löwen Frankfurt durch. Die Tore erzielten: 1:0 Clark (42:30), 2:0 Payerl (51:08), 2:1 Nehring (52:06). Die Play-offs hatte die Düsseldorfer EG nach einer enttäuschenden Spielzeit vorzeitig verpasst.

Die Iserlohn Roosters beendeten die Saison 2023/24 mit einer Niederlage. Gegen die Schwenninger Wild Wings waren sie mit 3:5 (0:1,2:1,1:3) unterlegen. Es trafen: 0:1 Huß (13:26), 1:1 Boland (21:16), 1:2 Platzer (31:02), 2:2 LeBlanc (38:31), 2:3 Pfaffengut (42:19), 3:3 Ziegler (50:31), 3:4 Tyson Spink (56:09), 3:5 Karachun (59:30).