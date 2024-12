17.-18. Mai - Letzte Spieltage in den deutschen Profiligen der Fußballer: Das dritte Mai-Wochenende hat es für Fußball-Fans in sich. Erst entscheidet sich am Samstag in Bundesliga und 3. Liga, wer Meister wird, international spielt, auf- oder absteigt bzw. in die Relegation muss. Am Sonntag folgt das Saisonfinale der 2. Liga, in der NRW-Klubs ebenfalls um den Auf- und gegen den Abstieg kämpfen. Je nach weiterem Saisonverlauf entscheidet sich vielleicht erst an diesem Wochenende, ob Bayer Leverkusen seinen Meistertitel verteidigt und der 1. FC Köln in die Bundesliga zurückkehrt.