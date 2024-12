Der 26-jährige Altmaier scheiterte bei den Hongkong Open bereits in der Qualifikation. Gegen den in der Weltrangliste (Rang 169) schlechter platzierten Spanier Alejandro Moro Canas unterlag die Nummer 89 des ATP -Rankings am Sonntag mit 4:6 und 3:6 und verpasste so den Sprung ins Hauptfeld.

Altmaier und Niemeier behaupten sich unter Top 100

Trotz der Schlappe kurz vor dem Jahreswechsel war es kein richtig schlechtes Jahr für den Kempener, der im November nach der Absage von Alexander Zverev bei den Davis Cup Finals mit Deutschland nur knapp den Einzug ins Finale verpasst hatte. Auf der ATP Tour behauptete er sich 2024 unter den Top 100 der Welt, wenngleich er seinen im Vorjahr eroberten Platz unter den Top 50 räumen musste.

Highlights wie etwa der Achtelfinaleinzug 2020 bei den French Open blieben Altmaier verwehrt. Er ging zwar bei allen vier großen Turnieren des Jahres an den Start, überstand aber jeweils nur in Paris und Wimbledon die Auftakthürde und schied dann in Runde zwei aus. Zwei Finaleinzüge ohne Happy-End verbuchte er auf der Challenger-Tour.

Ein großer Turniersieg fehlt beiden noch

Tennis-Profi Jule Niemeier

Für die 25-jährige Niemeier verlief das Jahr - wie die Partie gegen Nao Hibino (Japan) in Auckland, die sie in der Nacht von Sonntag auf Montag mit 3:6, 4:6 verlor - ähnlich. Sie startete 2024 als Nummer 65 des WTA -Rankings und steht nun auf Platz 89. Bei den US Open in New York zeigte Niemeier mit dem Einzug in die dritte Runde starke Leistungen, strich aber unterm Strich bei zu vielen Turnieren in der ersten Runde oder schon der Qualifikation die Segel.

Niemeier wartet wie Altmaier, der bereits mehrere Turniere auf der Challenger-Tour gewonnen hat, nach wie vor auf ihren ersten Karriere-Titel auf der großen Tour. Turniersiege hat die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 bis dato nur auf der unterklassigen ITF -Tour vorzuweisen.

