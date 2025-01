Nächste Niederlage für Leverkusens Handballerinnen

Die Werkselfen unterlagen beim Buxtehuder SV am Samstag mit 22:26 (8:14) und kassierten damit im zehnten Saisonspiel die zehnte Niederlage. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich Buxtehude mit einem 3:0-Lauf durch Treffer von Isabelle Dölle (2) und Maj Rika Nielsen erstmals auf 5:2 absetzen (10. Minute). Jolina Huhnstock (13.) baute den Vorsprung auf 8:3 aus.

Leverkusen kämpfte sich durch ein Tor von Johanna Andresen (20.) wieder auf 9:7 heran, vor dem gegnerischen Tor fehlte aber oft die Durchschlagskraft. So genügte den Gastgeberinnen eine solide Leistung, um eine 14:9-Führung mit in die Halbzeitpause zu nehmen. In der zweiten Hälfte fand Leverkusen keine Mittel, um den Rückstand zu verringern.